Зеленський присвоїв звання Героя України п'ятьом військовослужбовцям

Президент України Володимир Зеленський підписав кілька важливих указів про відзначення державними нагородами Захисників України, серед яких і 187 військовослужбовців ЗСУ. Вищої нагороди - звання Героя України - удостоїлися п'ять Захисників України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Підписав і кілька важливих указів. Державними нагородами відзначені 187 військовослужбовців Збройних сил України, 15 бійців Національної гвардії та шість військовослужбовців Головного управління розвідки", – зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що присвоїв звання Героя України 5 військовослужбовцям ЗСУ, в тому числі та двом полковникам медичної служби – Віктору Івчуку та Олександру Слесаренку. За його словами, завдяки діям Івчука врятована не одна сотня життів у Маріуполі - як військових, так і цивільних. А завдяки діям Слюсаренка у Чернігові було забезпечено надання медичної допомоги понад 450 військовослужбовцям та понад 600 цивільним.