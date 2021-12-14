Спасал ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Ученый Киндзельский получил звание Героя

Чем отличился Леонид Киндзельский

"Благодаря этому выдающемуся врачу и ученому были спасены многие ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, в частности те, которые получили смертельную дозу облучения. Его очень хорошо знают чернобыльцы, но не очень хорошо о нем знают украинцы", – пишет пресс-служба ОП.

Киндзельский был главным радиологом Минздрава УССР в 1978-1986 годах. Мужчина принимал активное участие в лечении пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

Первая группа пожарных, которая принимала участие в тушении АЭС получила большую дозу облучения, после чего ликвидаторы были госпитализированы в Москву (13 человек) и в Киевский институт радиологии и онкологии к Леониду Киндзельскому (11 человек). В группе ученого выжили все пожарные, а в Москве - ни один из ликвидаторов.

Всего ученый спас жизни 114 человек, которые получили диагноз "острая лучевая болезнь" и прошли через руки профессора.

"Он начал делать операции по методике Жоржа Матэ: подсаживал донорский костный мозг внутривенно, не убивая собственный костный мозг пострадавшего. Также проводилась десорбция костного мозга", - добавляет пресс-служба.

Советская власть в свою очередь запретила Киндзельскому применять его метод лечения и позже уволила с должности главного радиолога УССР.