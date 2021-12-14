Спасал ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Ученый Киндзельский получил звание Героя
Президент Владимир Зеленский наградил посмертно званием Героя Украины известного ученого Леонида Киндзельского. Мужчина спас много жизней во время катастрофы на ЧАЭС.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Чем отличился Леонид Киндзельский
"Благодаря этому выдающемуся врачу и ученому были спасены многие ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, в частности те, которые получили смертельную дозу облучения. Его очень хорошо знают чернобыльцы, но не очень хорошо о нем знают украинцы", – пишет пресс-служба ОП.
Киндзельский был главным радиологом Минздрава УССР в 1978-1986 годах. Мужчина принимал активное участие в лечении пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.
Первая группа пожарных, которая принимала участие в тушении АЭС получила большую дозу облучения, после чего ликвидаторы были госпитализированы в Москву (13 человек) и в Киевский институт радиологии и онкологии к Леониду Киндзельскому (11 человек). В группе ученого выжили все пожарные, а в Москве - ни один из ликвидаторов.
Всего ученый спас жизни 114 человек, которые получили диагноз "острая лучевая болезнь" и прошли через руки профессора.
"Он начал делать операции по методике Жоржа Матэ: подсаживал донорский костный мозг внутривенно, не убивая собственный костный мозг пострадавшего. Также проводилась десорбция костного мозга", - добавляет пресс-служба.
Советская власть в свою очередь запретила Киндзельскому применять его метод лечения и позже уволила с должности главного радиолога УССР.