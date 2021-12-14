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Рятував ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Вчений Кіндзельський отримав звання Героя

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Вівторок 14 грудня 2021 19:11
Рятував ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Вчений Кіндзельський отримав звання Героя Фото: Зеленський присвоїв звання Героя України відомому вченому (dp.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно званням Героя України відомого вченого Леоніда Кіндзельського. Чоловік урятував багато життів під час катастрофи на ЧАЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Рятував ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Вчений Кіндзельський отримав звання Героя

Чим відзначився Леонід Кіндзельський

"Завдяки цьому видатному лікарю та науковцю було врятовано багатьох ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема тих, які отримали смертельну дозу опромінення. Його дуже добре знають чорнобильці, але не дуже добре про нього знають українці", – пише пресслужба ОП.

Кіндзельський був головним радіологом МОЗ УРСР у 1978-1986 роках. Чоловік брав активну участь в лікуванні постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Перша група пожежників, яка брала участь в гасінні АЕС отримала велику дозу опромінення, після чого ліквідатори були госпіталізовано до Москви (13 осіб) й до Київського інституту радіології та онкології до Леоніда Кіндзельського (11 осіб). У групі вченого вижили усі пожежники, а у Москві - жодний з ліквідаторів.

Загалом вчений врятував життя 114 осіб, які отримали діагноз "гостра променева хвороба" й пройшли через руки професора.

"Він почав робити операції за методикою Жоржа Мате: підсаджував донорський кістковий мозок внутрішньовенно, не вбиваючи власний кістковий мозок постраждалого. Також проводилася десорбція кісткового мозку", - додає пресслужба.

Радянська влада натомість заборонила Кіндзельському застосовувати його метод лікування та пізніше звільнила з посади головного радіолога УРСР.

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