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Зеленский присвоил звание Героя двум погибшим защитникам Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц присвоил звание Героя Украины двум военным. В указах главы государства отмечается, что они удостоены награды посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы главы государства, которые опубликованы на сайте Офиса президента.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Верхогляд Николаю Яковичу - полковник (посмертно)", - говорится в тексте указа №535/2021.

Другим указом, под №536/2021, президент присвоил звание Героя Украины рядовому Хамраеву Рустаму Шонийзозовичу. Он также удостоен награды посмертно.

В документах отмечается, что звание Героя погибшим военным присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Владимир ЗеленскийГерой Украины