RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський присвоїв звання Героя двом загиблим захисникам України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць присвоїв звання Героя України двом військовим. В указах глави держави наголошується, що вони удостоєні нагороди посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази глави держави, які опубліковані на сайті Офісу президента.

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена" Золота Зірка " Верхогляд Миколі Яковичу - полковник (посмертно)", - йдеться в тексті указу №535/2021.

Іншим указом, під №536/2021, президент присвоїв звання Героя України рядовому Хамраєву Рустаму Шонійзозовичу. Він також удостоєний нагороди посмертно.

У документах зазначається, що звання Героя загиблим військовим присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті суверенітету і територіальної цілісності України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийГерой Украины