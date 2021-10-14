Зеленський присвоїв звання Героя двом загиблим захисникам України

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць присвоїв звання Героя України двом військовим. В указах глави держави наголошується, що вони удостоєні нагороди посмертно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази глави держави, які опубліковані на сайті Офісу президента.
"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена" Золота Зірка " Верхогляд Миколі Яковичу - полковник (посмертно)", - йдеться в тексті указу №535/2021.
Іншим указом, під №536/2021, президент присвоїв звання Героя України рядовому Хамраєву Рустаму Шонійзозовичу. Він також удостоєний нагороди посмертно.
У документах зазначається, що звання Героя загиблим військовим присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті суверенітету і територіальної цілісності України.