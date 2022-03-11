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Зеленский присвоил звание Герой Украины 13 воинам

Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский сообщил о присвоении звания Герой Украины еще 13 защитникам за мужество и отвагу в сражениях с российскими оккупантами. Некоторым из них - уже посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства ночью, 11 марта.

Звание Героя Украины присвоено:

  • подполковнику Литуну Андрею Николаевичу (посмертно). Погиб, прикрывая бойцов ВСУ и героически сдерживая наступление противника.
  • капитану Корпану Александру Богдановичу (посмертно). Спас военных ВСУ и гражданские жилые дома, отведя от них падающий самолет.
  • младшему лейтенанту Блосе Юрию Игоревичу (посмертно). Погиб в боях в Николаевской области, героически защищая побратимов.
  • старшему сержанту Ивашко Андрею Александровичу (посмертно). При вражеских ракетных обстрелах давал ценную информацию о действиях оккупантов ценой собственной жизни.
  • младшему сержанту Волкову Евгению Владимировичу (посмертно). За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение военных ВСУ.
  • генералу-майору Николюку Виктору Дмитриевичу. Мастерски управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.
  • полковнику Ходе Леониду Алексеевичу. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин оккупантов.
  • подполковнику Пономаренко Вячеславу Анатольевичу. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в Гостомеле.
  • подполковнику Яковенко Александру Алексеевичу. Вывел свои подразделения из-под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно защищать Донецкую область.
  • майору Бове Евгению Петровичу. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций при постоянных атаках врага.
  • капитану Боечко Василию Васильевичу. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы неприятеля.
  • сержанту Морозу Олегу Романовичу. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.
  • матросу Самофалову Валерию Михайловичу. В одном сражении, впервые в истории этой войны сбил сразу три вражеских вертолета.

Видео: Владимир Зеленский выступил с ночным обращением

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский присвоил украинским городам специальное звание Город-герой.

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