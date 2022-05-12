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Зеленский присвоил звание Герой командиру бригады "Запорожская Сечь"

Фото: командир 55-й ОАБР "Запорожская Сечь" Роман Качур (t.me/starukhofficial)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины полковнику Роману Качуру. Он командует 55-й отдельно артиллерийской бригадой "Запорожская Сечь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

"12 мая 2022 года указом президента Украины №333/2022 Роману Качуру присвоено звание Герой Украины", - написал в своем Telegram-канале глава ОВА.

Он добавил, что звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Качуру присвоено за личное мужество, проявленное в защите страны.

О Романе Качуре информации в интернете немного. Известно, что он возглавил 55-ю ОАБР в марте 2018-го. Сослуживцы отзываются о нем, как об артиллеристе от Бога.

Напомним, накануне Зеленский присвоил звание Герой Украины полковнику Военно-морских сил Вооруженных сил Игорю Бедзаю посмертно.

Отметим, полковник погиб в украинском небе 9 мая - в его вертолет Ми-14 во время выполнения боевого задания попала ракета.

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ЗапорожьеВладимир ЗеленскийВойна в УкраинеГерой Украины