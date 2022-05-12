Зеленський присвоїв звання Герой командиру бригади "Запорізька Січ"

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України полковнику Роману Качуру. Він командує 55-ю окремо артилерійською бригадою "Запорізька Січ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха.
"12 травня 2022 року указом президента України №333/2022 Роману Качуру присвоєно звання Герой України", - написав у своєму Telegram-каналі глава ОВА.
Він додав, що звання Героя України з врученням ордена" Золота Зірка " Качуру присвоєно за особисту мужність, проявлену в захисті країни.
Про Роман Качур інформації в Інтернеті небагато. Відомо, що він очолив 55-ту ОАБР у березні 2018-го. Товариші по службі відгукуються про нього, як про артилериста від Бога.
Нагадаємо, напередодні Зеленський присвоїв звання Герой України полковнику Військово-Морських сил Збройних сил Ігорю Бедзаю посмертно.
Відзначити, полковник загинув в українському небі 9 травня - у його вертоліт Мі - 14 під час виконання бойового завдання потрапила ракета.
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