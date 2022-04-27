Зеленский присвоил Наеву звание Героя

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины генерал-лейтенанту Сергею Наеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.
Президент присвоил звание Героя генерал-лейтенанту Сергею Наеву, командующему Объединенных сил Вооруженных сил Украины.
Добавим, что с началом широкомасштабного вторжения России в Украину Наев стал командующим Силами обороны Украины.
В 2014 году был руководителем сектора "Б" во время боев за Донецкий аэропорт.
С 2015 по 2017 годы был командующим оперативного командования "Восток".
Также он был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины и командующий Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины (16 марта 2018 - 6 мая 2019)..
Ранее мы сообщали, что Зеленский вручил государственные награды работникам ЧАЭС.
Также мы писали, что Зеленский наградил 203 военнослужащих, 49 из них - посмертно.
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