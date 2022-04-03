Зеленский присвоил Буданову новое звание

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов получил новое звание от президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Зеленский подписал указ 3 апреля. Буданов получил звание генерал-майора.
"Присвоить военное звание генерал-майора бригадному генералу Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – говорится в указе.
Руководитель ГУР Минобороны возглавил ведомство в августе 2020 года. В прошлом году в День независимости Буданову присвоили звание бригадного генерала.
Напомним, что президент наградил орденом "За мужество" погибшего фотокорреспондента Макса Левина.
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