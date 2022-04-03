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Зеленский присвоил Буданову новое звание

Фото: Кирилл Буданов (t.me/DIUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов получил новое звание от президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Зеленский подписал указ 3 апреля. Буданов получил звание генерал-майора.

"Присвоить военное звание генерал-майора бригадному генералу Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – говорится в указе.

Руководитель ГУР Минобороны возглавил ведомство в августе 2020 года. В прошлом году в День независимости Буданову присвоили звание бригадного генерала.

Напомним, что президент наградил орденом "За мужество" погибшего фотокорреспондента Макса Левина.

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