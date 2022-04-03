RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський присвоїв Буданову нове звання

Фото: Кирило Буданов (t.me/DIUkraine)
Автор: Антон Федорців

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов отримав нове військове звання від президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Зеленський підписав указ 3 квітня. Буданов отримав звання генерал-майора.

"Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", – йдеться в указі.

Керівник ГУР Міноборони очолив відомство у серпні 2020 року. Торік у День незалежності Буданову присвоїли звання бригадного генерала.

Нагадаємо, що президент нагородив орденом "За мужність" загиблого фотокореспондента Макса Левіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийМіністерство оборони УкраїниГлавное управление разведкиКИрило БудановВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України