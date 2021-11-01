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Зеленский: природа в Чернобыле восстанавливается намного быстрее, чем ожидалось

Автор: Артем Горовенко

После Чернобыльской катастрофы природа в этом регионе восстанавливается намного быстрее, чем ожидалось. Но это не означает, что человек вообще может ничего не делать для нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь президента Владимира Зеленского на климатической конференции ООН в Глазго.

Он подчеркнул, что от взрыва на Чернобыльской АЭС пострадала не только Украина, но и десятки других стран.

"Эта трагедия показывает нам и другую истину - едва ли не самым действенным для восстановления окружающей среды является невмешательство человека. Природа в Чернобыле восстанавливается быстрее, намного быстрее, чем ожидалось. Как будто подсказывая, что самое лучшее, чем мы можем ей помочь - это не мешать. Не стоит воспринимать это буквально и вообще ничего не делать", - отметил Зеленский.

Напомним, до этого президент Украины заявил, что оккупированные Крым и Донбасс превратились в экологические бомбы в центре Европы.

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Владимир ЗеленскийЧернобыль