RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський: природа в Чорнобилі відновлюється набагато швидше, ніж очікувалося

Автор: Артем Горовенко

Після Чорнобильської катастрофи природа в цьому регіоні відновлюється набагато швидше, ніж очікувалося. Але це не означає, що людина взагалі може нічого не робити для неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову президента Володимира Зеленського на кліматичній конференції ООН в Глазго.

Він підкреслив, що від вибуху на Чорнобильській АЕС постраждала не тільки Україна, а й десятки інших країн.

"Ця трагедія показує нам і іншу істину - чи не найдієвішим для відновлення навколишнього середовища є невтручання людини. Природа в Чорнобилі відновлюється швидше, набагато швидше, ніж очікувалося. Неначе підказуючи, що найкраще, чим ми можемо їй допомогти - це не заважати. Не варто сприймати це буквально і взагалі нічого не робити", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, до цього президент України заявив, що окуповані Крим і Донбас перетворилися на екологічні бомби у центрі Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЧорнобиль