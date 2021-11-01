Зеленський: природа в Чорнобилі відновлюється набагато швидше, ніж очікувалося

Після Чорнобильської катастрофи природа в цьому регіоні відновлюється набагато швидше, ніж очікувалося. Але це не означає, що людина взагалі може нічого не робити для неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову президента Володимира Зеленського на кліматичній конференції ООН в Глазго.

Він підкреслив, що від вибуху на Чорнобильській АЕС постраждала не тільки Україна, а й десятки інших країн.

"Ця трагедія показує нам і іншу істину - чи не найдієвішим для відновлення навколишнього середовища є невтручання людини. Природа в Чорнобилі відновлюється швидше, набагато швидше, ніж очікувалося. Неначе підказуючи, що найкраще, чим ми можемо їй допомогти - це не заважати. Не варто сприймати це буквально і взагалі нічого не робити", - зазначив Зеленський.