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Зеленский может принять участие в заседании Венецианской комиссии по КСУ

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 декабря, может принять участие в заседании Венецианской комиссии. На нем будут утверждены выводы о последствиях скандальных решений Конституционного суда Украины.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Венецианской комиссии.

Сообщается, что два заключения комиссии были запрошены Зеленским 25 ноября 2020 года. Они будут сегодня поданы на одобрение на пленарном заседании Венецианской комиссии. Ожидается, что Зеленский примет участие в этом заседании посредством онлайн-связи.

Напомним, ранее сообщалось, что Венецианская комиссия опубликовала срочный вывод, посвященный последствиям решения КСУ, которое касалось антикоррупционного законодательства. Также были предоставлены варианты для Верховной рады по выходу из сложившейся ситуации.

Накануне комиссия обнародовала решение по вопросу о реформировании Конституционного суда. В частности, рекомендуется более четко сформулировать ограничение сфер Конституционного суда по конкретным вопросам.

Также рекомендуется обязать КСУ указывать конкретные причины признания неконституционным каждого положения закона. Процедура должна определяться законом о КСУ с более подробными деталями.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКонституционный суд УкраиныВенецианская комиссия