Зеленський може взяти участь у засіданні Венеціанської комісії щодо КСУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 грудня, може взяти участь у засіданні Венеціанської комісії. На ньому будуть затверджені висновки про наслідки скандальних рішень Конституційного суду України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Венеціанської комісії.

Повідомляється, що два висновки комісії були запрошені Зеленським 25 листопада 2020 року. Вони будуть сьогодні подані на схвалення на пленарному засіданні Венеціанської комісії. Очікується, що Зеленський прийме участь в цьому засіданні за допомогою онлайн-зв'язку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок, присвячений наслідкам рішення КСУ, яке стосувалося антикорупційного законодавства. Також були надані варіанти для Верховної ради щодо виходу з ситуації.

Напередодні комісія оприлюднила рішення з питання про реформування Конституційного суду. Зокрема, рекомендується більш чітко сформулювати обмеження сфер Конституційного суду з конкретних питань.

Також рекомендується зобов'язати КСУ вказувати конкретні причини визнання неконституційним кожного положення закону. Процедура має визначатися законом про КСУ з більш докладними деталями.