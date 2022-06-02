Зеленський прийняв вірчі грамоти трьох послів та заснував нову традицію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Церемонія передачі вірчих грамот українському президенту відбувалася на території Софії Київської. Як зазначили в Офісі президента, це тепер нова традиція.

"Я бажаю всім вам стати послами своїх держав у всій Україні. І коли онуки та правнуки проситимуть вас розповісти про часи вашої роботи тут, щоб у вас були спогади про візити в український Донецьк, український Луганськ, українську Ялту", - сказав глава держави новим послам на церемонії.

Президент прийняв вірчі грамоти в посла США Бріджит Брінк, посла Молдови Валеріу Ківеря та посла Індії Харша Кумара Джейна.