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Зеленский принял верительные грамоты у послов Грузии, Японии и других стран

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 19:52
Зеленский принял верительные грамоты у послов Грузии, Японии и других стран Фото: президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря принял верительные грамоты у послов Грузии, Японии, Шри-Ланки и других стран. Глава государства отметил заинтересованность страны в расширении круга партнеров и развитии двусторонних отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что Зеленский принял верительные грамоты у послов следующих стран:

  • Боснии и Герцеговины - Биляны Гутич-Белицы;
  • Республики Шри-Ланка - Мохамеда Ривви Хассена;
  • Доминиканской Республики - Франсиско Альберто Карабальо Нуньеса;
  • Республики Сенегал - Папа Диопа;
  • Новой Зеландии - Алани Роуз Хадсон;
  • Грузии - Георгия Закарашвили;
  • Японии - Кунинори Мацуду;
  • Алжирской Народной Демократической Республики - Джигада Эддина Белькаса.

Обращаясь к послам Зеленский отметил заинтересованность Украины в расширении круга партнеров, развитии двусторонних отношений и активизации сотрудничества на всех уровнях.

Отдельно глава государства отметил важность поддержки Украины на международной арене - от голосования за украинские резолюции по правам человека и милитаризации Крыма в Генеральной Ассамблее ООН, участия в Крымской платформе до развития двустороннего сотрудничества.

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