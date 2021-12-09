Зеленский принял верительные грамоты у послов Грузии, Японии и других стран
Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря принял верительные грамоты у послов Грузии, Японии, Шри-Ланки и других стран. Глава государства отметил заинтересованность страны в расширении круга партнеров и развитии двусторонних отношений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Отмечается, что Зеленский принял верительные грамоты у послов следующих стран:
- Боснии и Герцеговины - Биляны Гутич-Белицы;
- Республики Шри-Ланка - Мохамеда Ривви Хассена;
- Доминиканской Республики - Франсиско Альберто Карабальо Нуньеса;
- Республики Сенегал - Папа Диопа;
- Новой Зеландии - Алани Роуз Хадсон;
- Грузии - Георгия Закарашвили;
- Японии - Кунинори Мацуду;
- Алжирской Народной Демократической Республики - Джигада Эддина Белькаса.
Обращаясь к послам Зеленский отметил заинтересованность Украины в расширении круга партнеров, развитии двусторонних отношений и активизации сотрудничества на всех уровнях.
Отдельно глава государства отметил важность поддержки Украины на международной арене - от голосования за украинские резолюции по правам человека и милитаризации Крыма в Генеральной Ассамблее ООН, участия в Крымской платформе до развития двустороннего сотрудничества.