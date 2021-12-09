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Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Грузії, Японії та інших країн

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 19:52
Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Грузії, Японії та інших країн Фото: президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський 9 грудня прийняв вірчі грамоти у послів Грузії, Японії, Шрі-Ланки та інших країн. Глава держави відзначив зацікавленість країни в розширенні кола партнерів і розвитку двосторонніх відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів наступних країн:

  • Боснії і Герцеговини - Біляни Гутич-Беліци;
  • Республіки Шрі-Ланка - Мохамеда Ривви Хассена;
  • Домініканської Республіки - Франсіско Альберто Карабальо Нуньєса;
  • Республіки Сенегал - Папа Діопа;
  • Нової Зеландії - Алані Роуз Хадсон;
  • Грузії - Георгія Закарашвили;
  • Японії - Кунінорі Мацуду;
  • Алжирської Народної Демократичної Республіки - Джигада Еддіна Белькаса.

Звертаючись до послів Зеленський наголосив на зацікавленості України у розширенні кола партнерів, розвитку двосторонніх відносин та активізації співпраці на всіх рівнях.

Окремо глава держави наголосив на важливості підтримки України на міжнародній арені - від голосування за українські резолюції з прав людини та мілітаризації Криму в Генеральній Асамблеї ООН, участі у Кримській платформі до розвитку двосторонньої співпраці.

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Володимир Зеленський Японія Грузія
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