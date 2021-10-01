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Зеленский принял верительные грамоты у апостольского нунция, послов Израиля и Латвии

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у апостольского нунция, а также послов Израиля и Латвии. Глава государства обсудил с представителями Израиля, Латвии и Ватикана важные для Украины вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

С послом Израиля Михаэлем Бродским глава государства обсудил чествование 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, а также визит в Украину израильского президента Ицхака Герцога.

В разговоре с Апостольским нунцием Висвальдасом Кульбокасом президент заявил о важности нового визита Папы Римского в Украину. Представитель Ватикана, со своей стороны, поблагодарил Украину за эвакуацию людей из Афганистана.

Принимая верительные грамоты от посла Латвии Илгварса Клява, Зеленский поблагодарил за участие Риги в учредительном саммите Крымской платформы. Кляву заявил, что Латвия готова и в дальнейшем участвовать в развитии этой платформы.

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Владимир ЗеленскийЛатвияИзраильВатикан