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Зеленський прийняв вірчі грамоти в апостольського нунція, послів Ізраїлю та Латвії

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти в апостольського нунція, а також послів Ізраїлю та Латвії. Глава держави обговорив з представниками Ізраїлю, Латвії та Ватикану важливі для України питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

З послом Ізраїлю Міхаелем Бродським глава держави обговорив вшанування 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, а також візит до України ізраїльського президента Іцхака Герцога.

У розмові з Апостольським нунцієм Вісвальдасом Кульбокасом президент заявив про важливість нового візиту Папи Римського до України. Представник Ватикану, зі свого боку, подякував Україна за евакуацію людей з Афганістану.

Приймаючи вірчі грамоти від посла Латвії Ілгварса Кляву, Зеленський подякував за участь Риги в установчому саміті Кримської платформи. Кляву заявив, що Латвія готова і надалі долучатися до розбудови цієї платформи.

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Володимир ЗеленськийЛатвіяІзраїльВатикан