Зеленский принял полномочия верховного главнокомандующего

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Новоизбранный президент подписал первый указ на посту

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о принятии полномочий верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины в связи со вступлением в должность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Указ президента Украины №300/2019 появился на официальном сайте главы государства вечером в понедельник, 20 мая.

"В связи со вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", - говорится в документе.

Напомним, ранее после церемонии инаугурации 20 мая президенту Владимиру Зеленскому присягнули на верность глава Минобороны Степан Полторак, глава МВД Арсен Аваков, глава Генштаба Виктор Муженко.

Также президенту присягнули командующий Сухопутными войсками Попко, командующий Воздушными силами Дроздов, командующий Военно-морскими силами, десантно-штурмовыми войсками Забродский, Силами специальных операций Лунев, председатель СБУ Василий Грицак, председатель Пограничной службы Цигикал и Нацполиции Князев, глава ГСЧС Чечеткин, командующий Нацгвардией Балан.