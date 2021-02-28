ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия"

Новина українською → Киев, Воскресенье 28 февраля 2021 10:35
Зеленский примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия" Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия". Он присоединится к нему 1 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, к мероприятию присоединятся представители Офиса президента, правительства, парламента, дипломатического корпуса стран G7 и профильные эксперты. Форум будет проходить в Киеве 1-3 марта.

Кроме того, на полях форума 1 марта состоится подписание первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%".

В мероприятии примут участие министр финансов Сергей Марченко, его заместитель по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, руководители банков и семьи-заемщики.

Напомним, всеукраинский форум посвященный грядущей 30-й годовщины независимости Украины. На нем обсуждают вопросы и проблемы Украины на современном этапе.

Кроме того, ранее была объявлена тема следующей встречи всеукраинского форума "Украина 30".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский правосудие Форум
NEWS
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
DAILY
Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма