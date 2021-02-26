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Форум "Украина 30": объявлена тема следующей встречи

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 20:20
Форум "Украина 30": объявлена тема следующей встречи Фото: заседание КСУ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На следующей неделе в Киеве снова пройдет всеукраинский форум "Украина 30". Темой предстоящего форума станет вопрос развития правосудия.

Об этом говорится на странице форума в Telegram.

Форум состоится в понедельник, 1 марта, в 10:15.

Отмечается, что на форуме представители украинской власти обсудят роль и миссию Конституционного и Верховного судов, а также проект нового Уголовного кодекса и перспективы рекодификации гражданского кодекса Украины.

Прямые трансляции будут проходить на сайте: ukraine30.com.

Напомним, 8 февраля в Киеве состоялся первый форум "Украина 30", который был посвященной пандемии коронавируса и вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что всеукраинский форум "Украина 30" станет еженедельным. В течение нескольких месяцев планируется проведение 30 таких форумов с различными темами.

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