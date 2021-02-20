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Зеленский примет участие в форуме "Украина 30. Инфраструктура"

Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура". Он присоединится к нему 22 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, к мероприятию присоединятся представители власти, эксперты и общественные деятели. Форум будет проходить в Киеве 22-24 февраля.

Среди тем, которые будут обсуждать, восстановления и развития инфраструктуры в Украине. В частности, речь пойдет о продолжении Национальной программы "Большое строительство", финансирование долгосрочных проектов и роль международных партнеров в этом процессе. Участники форума разъяснят логику принятия решений относительно приоритетов финансирования инфраструктуры.

Также будут обсуждены перспективы речных перевозок, обновление местных аэропортов, модернизации "Укрзализныци" и инфраструктуры будущего.

Ранее сообщалось, что всеукраинский форум посвященный грядущей 30-й годовщины независимости Украины. На нем обсуждают вопросы и проблемы Украины на современном этапе.

Напомним, 15-17 февраля в рамках форума обсуждали вопрос тарифов на коммунальные услуги.

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Новости Украины Владимир Зеленскийинфраструктура
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