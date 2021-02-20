Зеленский примет участие в форуме "Украина 30. Инфраструктура"

Кроме того, к мероприятию присоединятся представители власти, эксперты и общественные деятели. Форум будет проходить в Киеве 22-24 февраля.

Среди тем, которые будут обсуждать, восстановления и развития инфраструктуры в Украине. В частности, речь пойдет о продолжении Национальной программы "Большое строительство", финансирование долгосрочных проектов и роль международных партнеров в этом процессе. Участники форума разъяснят логику принятия решений относительно приоритетов финансирования инфраструктуры.

Также будут обсуждены перспективы речных перевозок, обновление местных аэропортов, модернизации "Укрзализныци" и инфраструктуры будущего.