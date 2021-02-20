Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30. Інфраструктура"

Крім того, до заходу приєднаються представники влади, експерти та громадські діячі. Форум відбуватиметься у Києві 22-24 лютого.

Серед тем, які будуть обговорювати, відновлення та розбудови інфраструктури в Україні. Зокрема, йтиметься про продовження Національної програми "Велике будівництво", фінансування довгострокових проектів та роль міжнародних партнерів у цьому процесі. Учасники форуму пояснять логіку ухвалення рішень щодо пріоритетів фінансування інфраструктури.

Також будуть обговорені перспективи річкових перевезень, оновлення місцевих аеропортів, модернізації "Укрзалізниці" та інфраструктури майбутнього.