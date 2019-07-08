Зеленский примет решение по закону об импичменте в ближайшее время

Ответ президента Владимира Зеленского по закону о временных следственных комиссиях с разделом об импичменте будет в ближайшее время. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам представителя главы государства, закон о ВСК требует дополнительного времени для изучения.

"Президент понимает сложность и важность принятого закона и требует еще определенного времени для изучения. Решение будет обнародовано в ближайшее время. Я уверяю, что ответ по этому закону будет дан в ближайшее время", - заявил Стефанчук.

Он также отметил, что президент Петр Порошенко также брал дополнительное время для изучения закона.

"Некоторые законы пролежали без подписи президента более двух с половиной лет. Таких писем и обращений к АП по немедленному подписанию мы почему-то в канцелярии не видели", - добавил представитель президента в ВР.

Напомним, ранее Парубий выразил надежду, что закон о временных следственных комиссиях с разделом об импичменте президент Владимир Зеленский подпишет до следующей среды, 10 июля.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Рады направил официальное письмо к президенту Украины с требованием немедленно подписать закон о следственных комиссиях Рады, в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

Отметим, Парубий 12 июня подписал законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента.