Зеленський прийме рішення щодо закону про імпічмент найближчим часом

Відповідь президента Володимира Зеленського щодо закону про Тимчасові слідчі комісії з розділом про імпічмент буде найближчим часом. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами представника глави держави, закон про ТСК потребує додаткового часу для вивчення.

"Президент розуміє складність і важливість прийнятого закону і потребує ще певного часу для вивчення. Рішення буде оприлюднено найближчим часом. Я запевняю, що відповідь щодо цього закону буде дана найближчим часом", - заявив Стефанчук.

Він також наголосив, що президент Петро Порошенко також брав додатковий час для вивчення закону.

"Деякі закони пролежали без підпису президента більше двох з половиною років. Таких листів і звернень до АП щодо негайного підписання ми чомусь у канцелярії не бачили", - додав представник президента у ВР.

Нагадаємо, раніше Парубій висловив надію, що закон про тимчасові слідчі комісії з розділом про імпічмент президент Володимир Зеленський підпише до наступної середи, 10 липня.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради направив офіційний лист до президента України з вимогою негайно підписати закон про слідчі комісії Ради, в якому передбачена процедура імпічменту президента.

Відзначимо, Парубій 12 червня підписав законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачена процедура імпічменту президента.