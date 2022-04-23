UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о применении ядерного оружия: это может сделать лишь загнанный в угол человек

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно риска применения ядерного оружия со стороны России. По его словам, к такому поступку может прибегнуть лишь загнанный в угол человек, потерявший связь с реальностью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского во время пресконференции.

"Я не считаю что на сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Его может использовать человек не тогда, когда она загнана в угол, а когда потеряла связь с реальностью. Со здравым смыслом. По другому оценить использование ядерного оружия - нельзя. Поэтому, если руководство не потеряет связь с реальностью и адекватность - они не будут использовать ядерное оружие", - заявил президент.

Как отметил Зеленский, риск применения ядерного оружия со стороны России есть, однако он не желает верить в такой сценарий.

Война России против Украины длится пятьдесят девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская ФедерацияЯдерное оружие