Зеленский о применении ядерного оружия: это может сделать лишь загнанный в угол человек

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно риска применения ядерного оружия со стороны России. По его словам, к такому поступку может прибегнуть лишь загнанный в угол человек, потерявший связь с реальностью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского во время пресконференции.

"Я не считаю что на сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Его может использовать человек не тогда, когда она загнана в угол, а когда потеряла связь с реальностью. Со здравым смыслом. По другому оценить использование ядерного оружия - нельзя. Поэтому, если руководство не потеряет связь с реальностью и адекватность - они не будут использовать ядерное оружие", - заявил президент.

Как отметил Зеленский, риск применения ядерного оружия со стороны России есть, однако он не желает верить в такой сценарий.