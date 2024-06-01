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Зеленський прилетів у Сінгапур: названо ціль візиту

Фото: президент України Володимир Зеленський у Сінгапурі (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла". Крім того, тут він проведе низку зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" - ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", - написав він.

За словами президента, глобальна безпека неможлива, коли Росія ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю.

"Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону", - зазначив він.

Крім виступу на конференції, у Сінгапурі Зеленський проведе низку зустрічей, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном, сінгапурськими інвесторами.

Візит Зеленського до Сінгапуру

Днем раніше про візит Зеленського до Сінгапуру на вихідних писало Reuters.

Нагадаємо, що російська делегація не бере участі у сінгапурських зустрічах з безпеки з 2022 року. На початку російського вторгнення в Україну у 2022 році Сінгапур ввів санкції та обмеження щодо Росії. 

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