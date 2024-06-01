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Зеленский прилетел в Сингапур: названа цель визита

Фото: президент Украины Владимир Зеленский в Сингапуре (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла". Кроме того, здесь он проведет ряд встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла" - ключевой площадке для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - написал он.

По словам президента, глобальная безопасность невозможна, когда Россия игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует голодом, тьмой и ядерным оружием.

"Восстановление справедливого мира в Украине, гарантирование глобальной продовольственной и ядерной безопасности - это задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил он.

Кроме выступления на конференции, в Сингапуре Зеленский проведет ряд встреч, в том числе с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой, министром обороны США Ллойдом Остином, сингапурскими инвесторами.

Визит Зеленского в Сингапур

Днем ранее о визите Зеленского в Сингапур на выходных писало Reuters.  

Напомним, что российская делегация не участвует в сингапурских встречах по безопасности с 2022 года. В начале российского вторжения в Украину в 2022 году Сингапур ввел санкции и ограничения в отношении России.

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