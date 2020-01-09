Зеленский прилетел в Киев через сутки после авиакатастрофы в Иране, - "Схемы"

Президент Владимир Зеленский вернулся в Украину из Омана почти через сутки после авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Отмечается, что пресс-служба Зеленского еще вчера утром сообщила о срочном вылете в Киев, но президент прибыл в аэропорт "Жуляны" в 2:37 ночи, после чего сразу поехал на Банковую, где состоялось совещание по поводу авиакатастрофы в Тегеране.

Фото: расследование журналистов (facebook.com/corruption.schemes)

Журналисты зафиксировали Mercedes-Benz Vito, который подъехал к чартерному самолету после чего поехал на Банковую. Через 15 минут авто заехало на территорию Офиса.

Уже в 3:30 на сайте Офиса президента появилось сообщение о проведении совещания по поводу авиакатастрофы.

Напомним, вчера около 8 утра Офис президента сообщил, что Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

Также сегодня Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране 8 января. В Иран уже прибыла украинская поисково-спасательная группа в составе 45 человек, в том числе из Госавиаслужбы, Нацбюро расследований авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ.

Кроме того, самолет МАУ, разбившегося в Иране в ночь на 8 января, занялся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана.