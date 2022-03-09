Зеленский пригрозил политикам, которые ищут "ниточки в Россию"

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил украинским политикам. В частности, тем, которые продолжают работать на раскол Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Мы получаем сигналы о том, что кое-кто в Украине решил, что может не бороться вместе со всеми. И пробует как-то отдельно за что-то свое личное, за собственную выгоду. Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию, а некоторые другие снова работают на раскол вопреки единству. Я хочу сказать только одно и один раз. Вижу, что вы делаете. Если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым, как и полагается в военное время. Слава Богу, наши люди во всем и во всех уже разобрались", - заявил президент.

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