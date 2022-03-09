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Зеленський пригрозив політикам, які шукають "ниточки в Росію"

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Київ, Середа 09 березня 2022 12:37
Зеленський пригрозив політикам, які шукають "ниточки в Росію" Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський пригрозив українським політикам. Зокрема, тим, які продовжують працювати на розкол України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Ми отримуємо сигнали про те, що дехто в Україні вирішив, що може не боротися разом з усіма. І пробує якось окремо за щось своє особисте, за власну вигоду. Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ниточки в Росію, а деякі інші знову працюють на розкол всупереч єдності. Я хочу сказати тільки одне і один раз. Бачу, що ви робите. Якщо я почую ще один сигнал, відповідь буде швидкою, як і годиться у воєнний час. Слава Богу, наші люди у всьому і у всіх вже розібралися", - заявив президент.

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