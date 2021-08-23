Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе: заявление

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе. В крымской декларации всегда будет строка для представителя России.
Об этом украинский лидер заявил на саммите Крымская платформа, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.
По его словам, хоть Россия и не участвовала в саммите, но была очень активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник.
"И если эта площадка так интересует ее, то мы приглашаем РФ присоединиться к Крымской платформе для исправления ее исторической, трагической ошибки. В декларации всегда будет строка для представителя РФ. Эта подпись будет последней на последнем саммите в Ялте", - заявил Зеленский.
Напомним, США сделали заявление на Крымской платформе. Министр энергетики Дженнифер Гренголм заявила, что Америка хочет поставить Россию на место.
Тем временем, у Путина назвали Крымскую платформу недружественной по отношению к России.