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Зеленский пригласил президента Румынии на саммит Крымской платформы

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Румынии Клауса Йоханниса на учредительный саммит Крымской платформы, который состоится в августе 2021 года. Приглашение было высказано во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров стран.

Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский рассказал румынскому президенту о недавнем обострении на Донбассе и вдоль украинской границы, а также поблагодарил за заявление лидеров стран Группы "Бухарест 9", которое подтверждает понимание опасности политики России в Черноморском регионе.

Отдельно лидеры стран обсудили меры, направленные на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, в частности по обеспечению более широкого доступа к качественным и сертифицированным вакцинам.

Зеленский и Йоханнис также задели недавние шаги Украины в направлении европейской интеграции. Украинский президент представил румынскому коллеге инициативу по поддержке странами ЕС будущего членства Украины в союзе и предложил подписать соответствующую декларацию.

"Это станет весомым практическим вкладом Румынии, наряду с другими государствами - членами ЕС, в поддержку европейской перспективы Украинского государства", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. Участие в учредительном саммите, в частности, примет глава Европейского Совета Шарль Мишель, а также представители стран Европы.

Недавно Зеленский пригласил на саммит Крымской платформы президента США. А американский госсекретарь подтвердил, что США примут участие в мероприятии.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКрымРумынияПрезидент