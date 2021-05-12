Зеленский пригласил президента Румынии на саммит Крымской платформы

Зеленский рассказал румынскому президенту о недавнем обострении на Донбассе и вдоль украинской границы, а также поблагодарил за заявление лидеров стран Группы "Бухарест 9", которое подтверждает понимание опасности политики России в Черноморском регионе.

Отдельно лидеры стран обсудили меры, направленные на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, в частности по обеспечению более широкого доступа к качественным и сертифицированным вакцинам.

Зеленский и Йоханнис также задели недавние шаги Украины в направлении европейской интеграции. Украинский президент представил румынскому коллеге инициативу по поддержке странами ЕС будущего членства Украины в союзе и предложил подписать соответствующую декларацию.

"Это станет весомым практическим вкладом Румынии, наряду с другими государствами - членами ЕС, в поддержку европейской перспективы Украинского государства", - подчеркнул Зеленский.