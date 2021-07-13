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Зеленский пригласил президента Израиля посетить Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Израиля Ицхаком Герцогом. В ходе беседы Зеленский поздравил его со вступлением в должность и пригласил посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский положительно оценил украинско-израильские отношения и выразил уверенность в их дальнейшем развитии. "Украина и Израиль всегда были и будут оставаться надежными друзьями и партнерами", - отметил он.

В ходе беседы лидеры обсудили планы открытия в странах центров высокотехнологичного развития с привлечением талантливых ученых и IT-специалистов в Киеве и Иерусалиме.

Президенты также обсудили 80-ю годовщину массовых расстрелов в Бабьем Яру и вопросы развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

В конце беседы Зеленский пригласил Герцога посетить Украину с визитом. "Жду нашу личную встречу в Киеве в ближайшее время", - сказал он.

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Владимир ЗеленскийИзраиль