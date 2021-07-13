Зеленський запросив президента Ізраїлю відвідати Україну

Зеленський позитивно оцінив українсько-ізраїльські відносини і висловив упевненість в їх подальшому розвитку. "Україна і Ізраїль завжди були і залишатимуться надійними друзями і партнерами", - зазначив він.

В ході бесіди лідери обговорили плани відкриття в країнах центрів високотехнологічного розвитку із залученням талановитих учених і IT-фахівців в Києві та Єрусалимі.

Президенти також обговорили 80-ті роковини масових розстрілів у Бабиному Яру та питання розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

В кінці бесіди Зеленський запросив Герцога відвідати Україну з візитом. "Чекаю нашу особисту зустріч в Києві найближчим часом", - сказав він.