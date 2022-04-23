Зеленський про причини початку війни: Росія завжди цього хотіла

"Ми з вами знаємо, що війна йде вісім років. На жаль, не хочеться звикати до цієї повзучої окупації, однак тим не менш, це відбувається, ми це бачимо. Щодо того, чи мати великий вплив на Україну, я думаю, що завжди Російська Федерація на тому, чи іншому рівні цього хотіла. Й завжди, якщо говорити відверто, тому що ми з цим впливом боремося, я вважаю, що вже побороли. З самого початку незалежності нашої держави, про незалежність мріяли тільки ми (українці, - ред.), думали тільки ми й тільки для нас вона важлива й, напевно, цивілізованого світу”, - заявив президент.