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Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня, 20 сентября, прибыл в Соединенные Штаты Америки. Глава государства примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке", - заявили в пресс-службе президента.

В рамках визита Зеленский выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН, а также встретится с лидерами других государств и представителями международных организаций.

Кроме того, президент планирует провести встречу с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.

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Владимир ЗеленскийООНСоединенные Штаты АмерикиНью-Йорк