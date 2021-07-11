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Зеленський прибув до Німеччини: що заплановано в ході візиту

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Німеччина, Неділя 11 липня 2021 19:52
Зеленський прибув до Німеччини: що заплановано в ході візиту Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/OP_UA)
Автор: РБК-Україна

У неділю ввечері, 11 липня, президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Німеччини. У нього заплановані зустрічі з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Також в ході візиту Зеленський проведе зустріч з главою Християнсько-демократичного союзу, прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Зеленський проведе принципову розмову з Меркель, в ході якого підніме питання російського газопроводу "Північний потік-2".

Раніше Зеленський заявив, що готується важлива зустріч з Ангелою Меркель. Вона стосуватиметься енергетичної безпеки та будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

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Володимир Зеленський Германия
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