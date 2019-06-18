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Зеленский прибыл в Берлин на переговоры с Меркель

Новости » Политика    18.06.2019 - 11:26
Зеленский прибыл в Берлин на переговоры с Меркель
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Среди тем переговоров - экономические перспективы

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня ночью прибыл в столицу Германии Берлин с однодневным визитом. Об этом сообщается в Twitter Администрации президента.

Как отмечается в сообщении, в Берлине Зеленский встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса.

Зеленский прибыл в Берлин на переговоры с Меркель

В Администрации президента отметили, что среди европейских стран Германия занимает первое место по объему торговли с Украиной и четвертое - по объему инвестиций.

"Зеленский будет говорить с Ангелой Меркель не только о прекращении войны, но и новых экономических перспективах", - подчеркнули в АП.

Зеленский прибыл в Берлин на переговоры с Меркель

Напомним, по данным Государственной службы статистики Германия традиционно занимает первое место среди европейских кран по объему торговли  с Украиной. Так, в первом квартале 2019 года объем торговли товарами между странами составил 1,9 млрд долларов.

Кроме того, по данным Государственной службы статистики, Германия занимает четвертое место по объему инвестиций в Украину. По состоянию на 1 апреля 2019 года Германия инвестировала 1,7 млрд долларов.

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