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Зеленський прибув до Берліна на переговори з Меркель

Новини » Політика    18.06.2019 - 11:26
Зеленський прибув до Берліна на переговори з Меркель
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Серед тем переговорів - економічні перспективи

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вночі прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом. Про це повідомляється в Twitter Адміністрації президента.

Як зазначається в повідомленні, у Берліні Зеленський зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель, німецькими політиками та представниками бізнесу.

Зеленський прибув до Берліна на переговори з Меркель

В Адміністрації президента відзначили, що серед європейських країн Німеччина посідає перше місце за обсягом торгівлі з Україною та четверте - за обсягом інвестицій.

"Зеленський говоритиме з Ангелою Меркель не лише про припинення війни, а й про нові економічні перспективи", - наголосили в АП.

Зеленський прибув до Берліна на переговори з Меркель

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, Німеччина традиційно займає перше місце серед європейських кран за обсягом торгівлі з Україною. Так, у першому кварталі 2019 року обсяг торгівлі товарами між країнами склав 1,9 млрд доларів.

Крім того, за даними Державної служби статистики, Німеччина займає четверте місце за обсягом інвестицій в Україну. Станом на 1 квітня 2019 року Німеччина інвестувала 1,7 млрд доларів.

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