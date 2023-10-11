Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО і візьме участь у засіданні "Рамштайн"

"Візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими", - наголосив Зеленський.

Президент проведе зустрічі з генсеком Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом, а також міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату "Рамштайн". Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн - учасниць цієї потужної коаліції", - розповів Зеленський.

Також український президент проведе переговори у Брюсселі з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

"Головне - наш спільний захист свободи та людей", - зазначив він.

Перед цим прес-секретар НАТО Ділан Вайт повідомив у Twitter (X), що генсек Столтенберг проведе цього ранку спільну зустріч із президентом Зеленським у штаб-квартирі Альянсу.

"Зустріч міністрів оборони країн НАТО розпочнеться пізніше сьогодні", - додав спікер НАТО.

Візит Зеленського до Бельгії

Сьогодні, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Бельгії Брюссель, де відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн". Очікується, що глава держави проведе низку зустрічей.

"Рамштайн-16"

Нагадаємо, у середу 11 жовтня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі пройде чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України. Вона стане вже 16-ю за рахунком.

Також цього ж дня запланована зустріч Ради Україна-НАТО. Від України на "Рамштайн" поїхав міністр оборони Рустем Умєров.

Чого чекати Україні від "Рамштайну-16" - читайте у матеріалі РБК-Україна.