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Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО і візьме участь у засіданні "Рамштайн"

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент України Володимир Зеленський (twitter.com/NATOpress)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії до штаб-квартири НАТО у Брюсселі з неанонсованим візитом. Також глава держави вперше офлайн візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram українського президента.

"Візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими", - наголосив Зеленський.

Президент проведе зустрічі з генсеком Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом, а також міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату "Рамштайн". Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн - учасниць цієї потужної коаліції", - розповів Зеленський.

Також український президент проведе переговори у Брюсселі з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

"Головне - наш спільний захист свободи та людей", - зазначив він.

Перед цим прес-секретар НАТО Ділан Вайт повідомив у Twitter (X), що генсек Столтенберг проведе цього ранку спільну зустріч із президентом Зеленським у штаб-квартирі Альянсу.

"Зустріч міністрів оборони країн НАТО розпочнеться пізніше сьогодні", - додав спікер НАТО.

Візит Зеленського до Бельгії

Сьогодні, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Бельгії Брюссель, де відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн". Очікується, що глава держави проведе низку зустрічей.

"Рамштайн-16"

Нагадаємо, у середу 11 жовтня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі пройде чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України. Вона стане вже 16-ю за рахунком.

Також цього ж дня запланована зустріч Ради Україна-НАТО. Від України на "Рамштайн" поїхав міністр оборони Рустем Умєров.

Чого чекати Україні від "Рамштайну-16" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийНАТОЗустріч Рамштайн