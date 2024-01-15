Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії

"Прибув до Швейцарії з робочим візитом. Зустрінуся з лідерами країни та візьму участь у Давоському форумі. У Берні проведу переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, пані президенткою Віолою Амхерд", - написав Зеленський.

За словами президента, він також подякує за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення", - зазначив глава держави.

Також Зеленський говоритиме про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України.

"У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України", - додав президент.

Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс також повідомив про приїзд Зеленського та опублікував фото з українським президентом.

"Вітаємо у Швейцарії, пане президенте", - написав він у Twitter (X).