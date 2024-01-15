Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию

"Прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Встречусь с лидерами страны и приму участие в Давосском форуме. В Берне проведу переговоры с главами обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, госпожой президентом Виолой Амхерд", - написал Зеленский.

По словам президента, он также поблагодарит за принципиальную поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины.

"Верю, что участие Швейцарии в Формуле мира и ее соответствующий опыт помогут приблизить справедливый мир на основе нашего видения", - отметил глава государства.

Также Зеленский будет говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины.

"В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины", - добавил президент.

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис также сообщил о приезде Зеленского и опубликовал фото с украинским президентом.

"Приветствуем в Швейцарии, господин президент", - написал он в Twitter (X).