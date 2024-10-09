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Зеленський анонсував зустріч з лідерами чотирьох країн протягом доби

Середа 09 жовтня 2024 19:49
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Зеленський анонсував зустріч з лідерами чотирьох країн протягом доби Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський проведе низку зустрічей, націлених на військове посилення України. Зустрічі відбудуться найближчої доби.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив на пресконференції за підсумками третього саміту "Україна-Південно-Східна Європа".

"Я упродовж доби почну переговори з ключовими партнерами, від яких залежить військова складова нашого посилення", - розповів Зеленський.

За його словами, він зустрінеться окремо в кожній країні з лідерами Британії, Італії Франції та Німеччини.

"Я спробую це зробити швидко, а потім вже на "Рамштайні" я представлю всім нашим партнерам цей план", - підкреслив він.

Засідання у форматі "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" складається з міжнародних зустрічей міністрів оборони, які координують військову допомогу Україні в її боротьбі з російською агресією. Назва походить від авіабази в Німеччині, де відбулася перша зустріч у квітні 2022 року.

У цих зустрічах беруть участь десятки країн, включаючи членів НАТО та нейтральні держави. Деякі з них забезпечують військову підтримку, в той час, як інші обмежуються гуманітарною або політичною допомогою.

Цього разу "Рамштайн" мав відбутись під головуванням президента США Джо Байдена. Однак 8 жовтня Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден переніс свій візит до Німеччини.

А вже 9 вересня підтвердилось рішення про перенесення засідання Контактної групи з оборони України. Коли воно відбудеться - поки що невідомо.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив, що зустріч все ще може пройти до кінця жовтня.

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