Зеленський прибув з офіційним візитом до ОАЕ

Нагадаємо, що раніше сьогодні Україна розпочала робочий візит української урядової делегації у Саудівську Аравію.

Раніше сам президент також говорив, що планує візит до Саудівської Аравії. Він пояснив, що у нього там вже "заплановані візити та важливі діалоги".

Водночас варто зауважити, що надвечір 15 лютого Politico повідомило, що команда американського президента Дональда Трампа розпочне російсько-українські мирні переговори в Саудівській Аравії.

Зауважимо, що Bloomberg також писав, що високопоставлені чиновники США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня.

Ба більше, 13 лютого сам президент Трамп заявив, що представники США, України та Росії нібито проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.