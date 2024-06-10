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У Німеччині закликали створити спеціальний фонд для відновлення України

Німеччина, Понеділок 10 червня 2024 22:57
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У Німеччині закликали створити спеціальний фонд для відновлення України Фото: у Німеччині закликали створити спеціальний фонд для відновлення України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр економічного співробітництва та розвитку в уряді Німеччини Свенья Шульце закликала об'єднати майбутню допомогу для відновлення України у спеціальний фонд поряд із федеральним бюджетом ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Шульце вважає, що допомога Україні не може відповідати принципам щорічного формування федерального бюджету, особливо з огляду на те, що її обсяг перевищує звичайний бюджет.

"Наші зобов'язання повинні бути більш надійними", - сказала вона.

Зазначимо, що Шульце представляє Соціал-демократичну партію канцлера Олафа Шольца.

Водночас, як повідомляє видання, наразі міністр фінансів від Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер відмовляється створювати спеціальний фонд поза бюджетом 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

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