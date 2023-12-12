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Зеленський прибув до Конгресу США

Фото: президент України Володимир Зеленський у Конгресі США (twitter.com/JenniferShutt)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 грудня, вдень прибув до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Там у нього заплановано кілька зустрічей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це свідчить трансляція Sky News.

Президент України у Конгресі хоче провести зустріч з американськими сенаторами. Ймовірно, головною темою обговорень стане нове фінансування допомоги нашій країні, яке входить у запит президента Джо Байдена на понад 100 млрд доларів.

Фото: Зеленський приїхав до Конгресу (скриншот трансляції Sky News)

Також він проведе переговори зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, де ключовою темою також буде допомога Україні.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, ще вчора, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до США на запрошення президента Джо Байдена.

Глава української держави вже встиг зустрітися з міністром оборони США Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном, а також головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Окрім візиту до Конгресу, у Зеленського на сьогодні запланована зустріч з Байденом.

Детальніше про поїздку українського президента можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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